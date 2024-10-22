Отстранение и выговор: во Львове из-за русского языка на лекциях наказали преподавательницу университета

Во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского преподавательница Марьяна Лужная попала в скандал, продемонстрировав на онлайн-лекции русскоязычные видео, снятые в медицинских центрах страны-агрессора. В учреждении после этого создали комиссию для установления всех деталей инцидента; на время ее работы доцентку отстранили и решили наказать выговором.

Видео дня

О ситуации рассказал в Facebook руководитель Украинской студенческой ассоциации физической терапии Олег Карпов, который ранее учился в ЛГУФК. Инцидент произошел 17 октября на лекции "Инновационные технологии в физической терапии".

Студенты сделали Лужной замечание, но она все равно решила показать подготовленные ролики на русском языке.

"Да, извиняюсь, но давайте будем смотреть на материал, который в видео, несмотря на то, на каком языке и где он снят. Если вам не нравится слушать этот язык, то вы можете выключать звук у себя, пока продолжается видео", – якобы ответила преподавательница.

Некоторые студенты после этого покинули лекцию. А Лужная после просмотра скандальных видеозаписей проверила, кто остался на паре, а кто ушел. "С какой целью она это сделала, необходимо уже узнавать", – написал Карпов.

На фоне конфликтной ситуации 18 октября администрация университета провела встречу с группой студентов.

Была создана комиссия (ее возглавил и.о. декана факультета терапии и реабилитации Андрей Вовканыч). Педагога отстранили от исполнения обязанностей на время работы комиссии.

"По результатам всестороннего и объективного рассмотрения были сформулированы выводы и предложения. Ректоратом университета, основываясь на выводах и предложениях комиссии, руководителю рекомендовано применить к преподавателю мероприятие дисциплинарного взыскания в форме выговора", – заявила пресс-служба.

Фрагменты видео, которые преподаватель демонстрировала студентам (осторожно, русский язык!)

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Агрономичненском лицее в Винницкой области школьникам напечатали и раздали дневники с картой мира на русском языке. В полиграфии оправдались, что русский язык не запрещен, Крым на карте "стоит на месте", и вообще – изображение слишком маленькое и там "невозможно ничего прочитать".

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