В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: появились подробности

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1. Подземные толчки ощущались в районе села Бытков Надворнянского района.

Об этом сообщает пресс-центр Карпатского региона ИГФ НАН Украины. ЧП произошло 12 октября в 10:25. Точные координаты эпицентра: широта 48.61 гр., долгота 24.46 гр. Глубина гипоцентра 7.4 + -3.8 km.

Местным спасателям информации о повреждениях инфраструктуры не поступало. Также не было данных о пострадавших в результате землетрясения.

23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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19 сентября в Донецкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3.

8 сентября на Закарпатье около села Брестов Мукачевского района произошло землетрясение. Были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,5.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Института геофизики им. С.Субботина НАН Украины, сейсмолог Александр Кендзера рассказал, чем опасно землетрясение на Прикарпатье.