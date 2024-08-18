В Львовщине дерево упало на поезд: есть травмированные пассажиры и железнодорожники

В Стрыйском районе Львовской области из-за штормовой погоды дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 Стрый – Ивано-Франковск. В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека.

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Об этом сообщили в Telegram Укрзализныци. Отмечается, что пострадавших с резаными травмами забрала скорая, их жизни в безопасности.

Поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час. 42 мин, а пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки.

В УЗ предупредили, что по Украине ширится штормовое предупреждение, поэтому призвали граждан быть осмотрительными. Несмотря на непогоду, поезда продолжают движение.

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