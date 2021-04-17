В Ивано-Франковске открылся первый McDonald's: люди штурмовали заведение, забыв о COVID-19

В Ивано-Франковске в субботу, 17 апреля, открылся первый в городе ресторан сети McDonald's. Из-за множества желающих протестировать новое заведение в районе торговых центров "Арсен" и "Эпицентр" возникли очереди и пробки.

Как сообщает местное издание "Галка", практически сразу после официального открытия "Макдональдса", которое состоялось в 15:00, в соцсетях стали появляться фото и видео происходящего.

Так, коллапс по улице Миколайчука спровоцировали ивано-франковцы, прибывшие посетить заведение, а также водители авто, пожелавшие воспользоваться услугами "МакДрайв".

"В районе "Эпицентра" – сильные пробки, водители жалуются, что по 30-40 минут, а то и больше, не могут уехать от торгового центра", – сообщает издание.

В компании McDonald's уже отреагировали на ситуацию. Там призвали посетителей отложить визит на другой день во избежание скопления людей.

"Нам очень приятно, что жители города Ивано-Франковск так приветствуют открытие McDonald's в городе и хотят посетить нас. И мы призываем запланировать ваш визит на следующий или любой другой день во избежание скопления", – цитирует компанию "Галка".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области с 10 апреля отменили карантин "красной зоны". А 15 апреля генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына заявил, что Украина частично прошла пик заболеваемости коронавирусом, хотя "красная" зона сместилась на восток.