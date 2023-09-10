В Ивано-Франковске офицера Нацгвардии, избившего солдата, отправили в дисбат на 1,5 года

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор офицеру Нацгвардии Андрею Яреме, который в марте избил солдата срочной службы. Военного признали виновным и отправили на полтора года в дисциплинарный батальон военнослужащих.

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Об этом сообщило местное издание "Курс: новости Ивано-Франковска и Прикарпатья". Отмечается, что офицера наказали в рамках статьи 426-1 ч.5 УК Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

На суде нацгвардеец признал свою свою вину и попросил не наказывать слишком строго, с такой же просьбой обратился к служителям Фемиды и потерпевший. Ярема рассказал, что в день, когда произошел конфликт, он приказал подчиненному убирать территорию, но тот отказался, в результате чего возникла ссора.

В приговоре говорится, что на эмоциях обвиняемый нанес потерпевшему 3-4 удара в грудную клетку и толкнул на стол. Принимая решение, суд учел просьбу пострадавшего солдата, а также то, что обвиняемый возместил ему вред. В итоге Ярему приговорили к одному году шести месяцев содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.

Напомним, 26 марта офицер воинской части избил солдата срочной службы в Ивано-Франковске. В ДБР подтвердили, что это не первый случай издевательства офицера над подчиненным в этой воинской части.

На кадрах видно, как военный с кулаками набросился на подчиненного. Он обзывал солдата нецензурной бранью и потребовал идти в штаб.

Впоследствии офицеру, избившего солдата срочной службы, сообщили о подозрении. Ему грозило до 12 лет лишения свободы. Кроме того, следователи ДБР расследовали еще два случая издевательств этого офицера над другими военнослужащими.

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