В Ивано-Франковске офицер избил срочника: в ГБР подтвердили, что это не первый случай. Фото и видео

В Ивано-Франковске офицер воинской части избил солдата срочной службы. Инцидент произошел 26 марта. В ДБР подтвердили, что это не первый случай издевательства офицера над подчиненным в этой воинской части.

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На факт избиения отреагировали в Западном территориальном управлении Национальной гвардии. А в ГУР заявили, что по факту превышения военным служебных полномочий начато расследование.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях во вторник, 18 апреля. Причина этого конфликта пока неизвестна.

На кадрах видно, как военный с кулаками набросился на подчиненного. Он обзывал солдата нецензурной бранью и потребовал идти в штаб.

На видео размахивает кулаками предположительно старший лейтенант Ярема, командир дежурного подразделения по части 1241 НГУ. Такую информацию сообщили в СМИ.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику (18+).

В Западном территориальном управлении Национальной гвардии отреагировали на избиение солдата. Там заявили, что по факту избиения срочника начата служебная проверка и сообщено в Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного во Львове.

Офицер воинской части, который распускал руки к срочнику, был отстранен от служебных обязанностей. Об этом сообщила начальница группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, капитан Алина Новикова в комментарии "Общественному".

"В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего. В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", – говорится в сообщении Западного территориального управления НГУ.

Сотрудники ДБР начали расследование по факту избиения военнослужащего в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Они проводят неотложные следственные действия на территории воинской части, опрашивают свидетелей и потерпевшего.

Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области будут судить офицера, избившего срочника в воинской части. Его обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Военному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.