На Житомирщине будут судить офицера, избившего срочника в воинской части: какое наказание грозит

В Житомирской области перед судом предстанет командир взвода одной из воинских частей, применивший физическую силу к солдату-срочнику. Так младший лейтенант решил "проучить" военного за то, что он находился на службе якобы в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе ГБР в среду, 5 апреля, правоохранители уже завершили досудебное расследование инцидента. Он произошел 11 марта 2023 года.

Как отмечается, мужчину отстранили от должности и сообщили о подозрении. Его обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Военному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В Госбюро расследований отметили, что свою вину младший лейтенант признал.

По данным ведомства, командир взвода решил "проучить" солдата-срочника и нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Видео инцидента было обнародовано в сети. Также появилась запись с извинениями от командира. На кадрах мужчина в военной форме представился как младший лейтенант Виктор Витусевич и признал свою неправоту, хотя конкретно не указал за что. Он выразил готовность понести соответствующее наказание, однако подчеркнул, что алкоголь в армии – это недопустимо.

В 190 учебном центре Житомирского района пгт. Гуйва отметили, что относительно этого инцидента было начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове работники военкоматов зашли в ночной клуб и выдали повестки отдыхающим там мужчинам. Военные включили свет и начали выписывать повестки всем военнообязанным.

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