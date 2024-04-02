В Ивано-Франковске горожане протестуют против строительства церкви в рекреационной зоне: священники подали заявление в полицию. Фото и видео

Ивано-Франковская архиепархия Украинской греко-католической церкви написала в полицию несколько заявлений против своих потенциальных прихожан – жителей Франковска, выступающих против строительства еще одного храма в городе. Речь идет о застройке в зеленой зоне у городского озера, где УГКЦ планирует построить церковь Блаженного священномученика Симеона Лукача.

Как сообщают местные массмедиа, епархия пожаловалась в полицию на повреждение забора, возведенного на строительстве. В полиции уточнили, что от представителей УГКЦ поступили три заявления о повреждении ограждения 26, 27 марта и 1 апреля, и теперь проводится соответствующая проверка.

Протест франковчан в епархии назвали вандализмом. "То, что произошло, называется вандализмом. И мы не позволим топтать так церковь и один из ее институтов. Три заявления в полицию написаны, потому что это такие молодые ребята, которые так рвано "разметали" этот забор. Я удивлен: почему они не на защите нашей Родины, а на защите природы?" – спросил представитель церкви, отец Виталий Максымив.

Церковь пытается найти общий язык с протестующими, но не со всеми. По словам отца Виталия, 3 апреля представители УГКЦ проведут закрытую(!) встречу с франковцами, выступающими против застройки.

Строительство еще не начато, хотя эту землю городской совет еще в 2018 году отдал приходу УГКЦ на строительство церкви священномученика Симеона Лукача. Однако уже в 2019 году горсовет в рамках программы "Бюджет участия" создал там зону отдыха.

Протесты жителей Франковска начались после того, как зону отдыха огородили для будущей застройки. 24 марта люди собрались на пикник у городского озера, чтобы выразить протест против строительства церкви. "Вандалы" (по определению церкви) пришли с кофе, чаем, печеньем, плакатами, баллончиками с краской, а также цветами, чтобы высадить их перед строительным забором.

31 марта франковская общественность снова собралась на месте протеста. Акцию поддержали также военные из Франковска.

Несмотря на позицию горожан, мэр Руслан Марцынкив заявил, что поддерживает строительство церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, скандал в лицее №4 Ивано-Франковска не утихает. Еще несколько родителей подали заявления в полицию из-за буллинга детей (школьники получали угрозы), а на других родителей составили протоколы, они были привлечены к ответственности.

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