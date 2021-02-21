В Испании выпустили чай на разные случаи конца света

В Испании выпустили широкий ассортимент травяных чаев, созданных для разных сценариев апокалипсиса.

Сатирическую чайную компанию The End запустило агентство Niiiiice, Мадрид, сообщает Creative Review. "Наслаждайтесь неизбежным", – так звучит лозунг проекта.

Так, клиенты компании могут приобрести чайные композиции из трав, которые призваны помочь подготовиться к падению метеорита, пожарам, цунами, эпидемиям, ядерной войне или амебам, поедающей мозг.

Наиболее актуальный чай серии – "Пандемия холода" с лимоном и имбирем. Также на выбор предлагаются "Метеоритный покой" с валерианой и ромашкой, "Ядерный детокс" с ванилью и корицей, "Мирное вторжение" с лавандой и гибискусом и "Мятный лесной пожар" с розмарином и мятой.

Кроме того, Niiiiice создало короткометражный рекламный ролик, в котором звучит успокаивающий голос и содержатся изображения людей, пьющих чай.

"Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами, даже амеба, поедающая мозги – все звучит как небесная музыка с теплой чашкой в руках", – говорится в рекламе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван чай, который способен продлить жизнь и укрепить здоровье. Он содержит много полезных веществ, обладает противовоспалительными свойствами и является мощным антиоксидантом.