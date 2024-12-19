В Институте травматологии открыли современный 'Реабицентр' для военных

В Национальном институте травматологии и ортопедии НАМН Украины 18 декабря официально заработал "Реабицентр", созданный по европейским стандартам. Медицинское пространство с уникальным для Украины оборудованием станет платформой по реабилитации военных.

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Об этом сообщила пресс-служба "Реабицентра".

Новый медицинский центр, расположенный на площади более 500 кв. м, оснащенный залом механотерапии, лечебным и массажным залами, кабинетами физиотерапии, врачом ФРМ, психологом, а также инклюзивными туалетами. Реабилитационное пространство будет обеспечивать как восстановление, так и диагностику, принимая до 1000 военнослужащих в год.

Директор Института травматологии и ортопедии Юрий Поляченко отметил, что центр будет предоставлять услуги военным бесплатно.

Заведующая отделом реабилитации Наталья Борзых рассказала, что мультидисциплинарная команда специалистов уже прошла обучение по работе с новейшим оборудованием и готова ежемесячно принимать до 300 обращений.

Проект был реализован за один год при поддержке Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины в рамках инициативы HEAL Ukraine. Партнерами выступили украинская инжиниринговая компания CBM Forum, благотворительные фонды "Общее дело" и Solidarity, а также другие частные доноры.

"Реабицентр" стал первым проектом в рамках инициативы Олеся Довгого, официальный старт которой состоялся в августе 2023 года с подписания меморандума между Минздравом, Институтом травматологии и благотворительным фондом "Можем вместе".