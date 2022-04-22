В каких областях Украины отменили комендантский час на Пасху: список
В связи с празднование Пасхи в ряде украинских городов отменили или сократили комендантский час. Власти сделали этого для того, чтобы граждане могли посетить богослужение и освятить праздничную корзину.
OBOZREVATEL рассказывает подробности.Какие регионы отменили комендантский час на Пасху?
Днепропетровская область (в другие дни – с 22:00 до 05:00);
Одесская область (в другие дни – 22:00 до 06:00);
Львовская область (в другие дни – 23:00 до 06:00);
Хмельницкая область (в другие дни – 23:00 до 05:00);
Ривненская область – комендантский час остается, однако гражданам позволяется в ночь на 24 апреля посетить церкви и храмы, также будет работать общественный транспорт;
Волынская область – комендантский час также остается, но жителем региона разрешено посетить церкви. Лица, находящиеся вне храмов или близлежащих к ним территорий, будут считать нарушителями.
В большинстве регионов власти отказались от отмены ограничений. Более того, в Запорожской области даже решили увеличить время комендантского часа на пасхальные дни – то есть 22, 23 и 24 апреля. Находится на улице будет запрещено с 19:00 до 05:00
Киев – с 22:00 до 05:00;
Тернополь – с 23:00 до 05:00;
Харьков – с 20:00 до 06:00;
Винница – с 22:00 до 06:00;
Житомир – с 22:00 до 05:00;
Полтава – с 21:00 до 05:00;
Кропивницкий – с 21:00 до 06:00;
Ивано-Франковск – с 23:00 до 06:00;
Чернигов – с 21:00 до 05:00;
Николаев – с 21:00 до 06:00;
Ровно – с 22:00 до 06:00;
Луцк – с 23:00 до 06:00;
Черновцы – с 23:00 до 05:00;
Сумы – с 21:00 до 05:00;
Россия отказалась установить пасхальное перемирие, поэтому украинские власти призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху – ведь враг может устроить провокации.
"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников. Таким образом, росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений", – отметили в Службе безопасности.
Верующим настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, организация встречи Папы Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом, поддерживавшим войну РФ в Украине, приостановлена. Встреча должна была состояться в июне в Иерусалиме.