В каких областях Украины отменили комендантский час на Пасху: список

В связи с празднование Пасхи в ряде украинских городов отменили или сократили комендантский час. Власти сделали этого для того, чтобы граждане могли посетить богослужение и освятить праздничную корзину.

OBOZREVATEL рассказывает подробности.

Днепропетровская область (в другие дни – с 22:00 до 05:00);

Одесская область (в другие дни – 22:00 до 06:00);

Львовская область (в другие дни – 23:00 до 06:00);

Хмельницкая область (в другие дни – 23:00 до 05:00);

Ривненская область – комендантский час остается, однако гражданам позволяется в ночь на 24 апреля посетить церкви и храмы, также будет работать общественный транспорт;

Волынская область – комендантский час также остается, но жителем региона разрешено посетить церкви. Лица, находящиеся вне храмов или близлежащих к ним территорий, будут считать нарушителями.

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В большинстве регионов власти отказались от отмены ограничений. Более того, в Запорожской области даже решили увеличить время комендантского часа на пасхальные дни – то есть 22, 23 и 24 апреля. Находится на улице будет запрещено с 19:00 до 05:00

Киев – с 22:00 до 05:00;

Тернополь – с 23:00 до 05:00;

Харьков – с 20:00 до 06:00;

Винница – с 22:00 до 06:00;

Житомир – с 22:00 до 05:00;

Полтава – с 21:00 до 05:00;

Кропивницкий – с 21:00 до 06:00;

Ивано-Франковск – с 23:00 до 06:00;

Чернигов – с 21:00 до 05:00;

Николаев – с 21:00 до 06:00;

Ровно – с 22:00 до 06:00;

Луцк – с 23:00 до 06:00;

Черновцы – с 23:00 до 05:00;

Сумы – с 21:00 до 05:00;

Россия отказалась установить пасхальное перемирие, поэтому украинские власти призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху – ведь враг может устроить провокации.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников. Таким образом, росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений", – отметили в Службе безопасности.

Верующим настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, организация встречи Папы Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом, поддерживавшим войну РФ в Украине, приостановлена. Встреча должна была состояться в июне в Иерусалиме.