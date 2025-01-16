В Хмельницком возле мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка: полицейские установили личность роженицы. Фото

В Хмельницком 36-летняя женщина дома родила мальчика, "завернула" его в полотенце, положила в пакет и оставила у мусорных баков. Новорожденного обнаружили прохожие, скорая забрала ребенка в реанимационное отделение.

Видео дня

Об этом 16 января сообщили в полиции Хмельницкой области. В среду, 15 января около 19:50 в полицию обратились прохожие и сообщили о том, что по ул. Тернопольской возле мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка.

На место немедленно отправились следственно-оперативная группа, работники криминальной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления и ювенальные полицейские.

Оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность роженицы.

Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая родила дома, завернула ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу.

Новорожденного она оставила у мусорных баков.

"Скорая" забрала ребенка в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы.

Роженицей также госпитализировали.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Родильнице грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Богуславе Киевской области на улице нашли новорожденного мальчика в сумке. Ребенка немедленно госпитализировали, правоохранители разыскивают его родителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!