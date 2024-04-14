В Хмельницком во время циркового представления артистка упала с высоты 10 м: видео

В Хмельницком в субботу, 13 апреля, во время циркового представления артистка упала с высоты почти 10 метров. Девушку с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщают местные СМИ. Сначала отмечалось, будто у девушки сломаны таз и ребра от падения с высоты на бетон.

Местные СМИ сообщают, что артисты впервые исполняли шоу с лапендулой ("Колесом Мужества") – постоянно крутящимся механизмом, который очень сложно самостоятельно остановить тем, кто внутри.

Со временем сама девушка вышла на связь и сообщила, что с ней все хорошо и что у нее нет переломов. Артистка отметила, что после падения у нее диагностирован ушиб бедра и руки.

Ранее сообщалось, что защитника Украины, воина 3-й отдельной штурмовой бригады Виктора Розового тяжело ранили на фронте. Юморист, взявший в руки оружие после начала полномасштабного российского вторжения, 21 марта получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи.

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