В Хмельницком студент обратился в ТЦК для оформления отсрочки, но получил приказ о мобилизации: чем все закончилось

В Хмельницком студент обратился в ТЦК для оформления отсрочки, но получил приказ о мобилизации. В суде признали незаконными действия ТЦК и отменили приказ о военной службе.

Видео дня

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. По материалам дела, в феврале 2025 г. студент Подольского государственного университета обратился в территориальный центр комплектования с целью получения отсрочки от мобилизации.

Однако ему выдали приказ о мобилизации, аргументируя это тем, что его заявление якобы было подано после начала призыва и содержало ошибки. Суд установил, что ТЦК не имел оснований мобилизовать молодого человека, ведь он учился на дневной форме и не подпадал под критерии призыва.

Доказательств того, что заявление на отсрочку было подано позже мобилизации, также не обнаружено. В результате суд отменил приказ о военной службе и признал мобилизацию студента незаконной.

Напомним, в Ровенской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Суд принял решение в пользу военнообязанного. Военная часть, в которую мужчину отправили на службу, должна теперь уволить его.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шептицком, Львовской области, военнообязанный отказался получать боевую повестку и не явился в ТЦК. Суд принял решение о наказании до 3 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!