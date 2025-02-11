Во Львовской области мужчина отказался получать боевую повестку и поплатился: как наказали

В Шептицком во Львовской области военнообязанный отказался получать боевую повестку и не явился в ТЦК. Суд назначил ему наказание до 3 лет лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области. На судебном заседании мужчина свою вину отрицал.

Согласно информации суда, в феврале 2024 года мужчине пытались вручить "боевую" повестку, но он уклонился от мобилизации. Во время судебного заседания житель Львовщины отрицал свою вину, но подтвердил, что отказался получить повестку.

В ходе допроса подсудимый сообщил, что в то утро он шел за кофе, когда к нему подошли работники РТЦК. Проверив документы, они сообщили о наличии штрафа и предложили поехать с ними. Мужчина объяснил, что плохо одет и ему нужно взять с собой пищу из-за наличия диабета второго типа. Работники РТЦК согласились ждать. Он пошел собираться, но, вернувшись через несколько минут, не увидел их и решил самостоятельно выяснить, в чем дело.

Мужчина также сообщил, что успешно прошел военно-врачебную комиссию, но отказался принять боевую повестку, которую ему пытались вручить. Также он сказал, что был предупрежден о возможной уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Он отметил, что решение Львовского ТЦК не соответствует реальности, поскольку многие болезни не были зарегистрированы, и у него нет доверия к военно-врачебной комиссии, которая признала его пригодным.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львовщины виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области на три года осудили мужчину за уклонение от мобилизации. Он объяснил, что не будет идти на военную службу потому, что "не готов". В помещении ТЦК военнообязанный отказался идти в армию и в установленный срок он не явился.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчина, получив повестку, решил письменно отказаться от мобилизации. Он сослался на то, что имеет официальную работу и у него нет оснований для прохождения службы. За это его привлекли к уголовной ответственности.

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