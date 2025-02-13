На Ривненщине мобилизовали мужчину, который имел бронирование: что решил суд

В Ривненской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) мобилизовали мужчину с бронированием. Дело дошло до суда, который принял решение в пользу военнообязанного.

Видео дня

Военная часть, в которую мужчину отправили на службу, должна теперь уволить его. Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам Ривненскго окружного административного суда, в феврале 20250-го к ним обратился забронированный работник аграрной фирмы, которого в ноябре прошлого года мобилизовали работники ТЦК. Он заявил, что это решение неправомерно, поэтому хочет уволиться с военной службы.

"Истец с июля 2024 года работает аппаратчиком обработки зерна. Его отсрочка действовала до конца 2025 года. Установлено, что в августе работодатель направил ТЦК уведомление о зачислении мужчины на специальный воинский учет", – отметили в суде.

После рассмотрения дела судья удовлетворила иск жителя Ривненщины и отменила приказ о его мобилизации. Военную часть обязали уволить истца со службы.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам юристов, сотрудники ТЦК и СП не могут мобилизовать военнообязанных, имеющих действующее законное бронирование. Это касается и случаев, когда работодатель завершил исполнение мобилизационного заказа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!