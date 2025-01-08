В Хмельницком на Южном Буге два рыбака провалились под лед: спасатели рассказали о ЧП

В среду, 8 января, в Хмельницком на реке Южный Буг двое мужчин провалились под лед. Инцидент произошел во время рыбалки.

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Об этом рассказал начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Хмельнитчины Александр Гулько, сообщает "Суспильне". По его словам, одного мужчину удалось спасти другим рыбакам. Другому – помогли спасатели.

Видео спасения рыбака появилось в одном из хмельницких Telegram-каналов. На кадрах видно, как спасатели достают мужчину из воды.

"На Южном Буге человек провалился под лед. На месте работают спасатели, медики и полицейские", – говорится в сообщении.

Сейчас обоим мужчинам оказывается медицинская помощь. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 января, в Черниговской области, в одном из сел Киселевской общины, 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. В результате несчастного случая погибли оба. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии.

Работники ГСЧС призывают граждан не выходить на тонкий лед, особенно с детьми. Зимой вода становится особенно опасной, а неустойчивый лед представляет смертельную угрозу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре, в селе Винаровка в Киевской области в местном пруду обнаружили тело утопленника. Чтобы достать погибшего из воды, на место вызвали спасателей. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

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