В Хмельницком мощный ливень с градом превратил улицы в реки и смыл асфальт. Фото и видео

Сильный ливень с градом 4 августа наделал беды в Хмельницком. Местные ливневки не смогли справиться с потоком дождевой воды и та затопила дороги, дворы, подземку. А местами смыла асфальт.

Об этом сообщает "ХМ-Инсайд". Кадрами потопов в разных уголках города жители делились в соцсетях (чтобы осмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что традиционно в Хмельницком затопило улицы Заричанского, Вайсера, Черновола, Геологов, а также проспект Мира, Озерную, Свободы, Грушевского, Проскуровского подполья и другие.

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Там авто плавали по проезжей части, а во дворах местные развлекались, передвигаясь по воде на SUP досках.

Местами обильно сыпал град размером с орех лещины, поэтому водителям приходилось прятать автомобили под деревьями, чтобы стихия не нанесла значительные повреждения. Горожане также показали на фото град, собравшийся в небольшие кучки в микрорайоне Выставка.

Отмечается, что на перекрестке Грушевского и Героев Майдана в городе в результате ливня смыло асфальт. Тогда как между домами на улице Свободы дождем "подняло" брущатку на тротуарах.

На Вайсера возле центрального продовольственного рынка и Заричанской женщины-пешеходы поднимали одежду и по колено в воде пробирались через дорогу, а водители демонстрировали экстремальное вождение.

Грязная "река" остановила движение в микрорайоне Озерная. Заблокированными на некоторое время оказались владельцы гаражей на массиве по улице Марка Кропивницкого.

А на оживленном перекрестке проспекта Мира и ул. Бандеры перестал работать светофор, что изрядно возмутило водителей.

Свое недовольство они выражали в соцсетях: "Опять в ливень погасли светофоры, там и при обычных условиях трудно, а в дождь без светофоров там ад". Кроме того, еще в начале ливня коллектор на улице Бандеры не выдержал напряжения, поэтому вода из него била ключом, бурно истекая до перекрестка с ул. Заричанской.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине 5 августа сильный ветер и грозовые дожди ожидаются на западе, севере и в центре. Там прогнозируют похолодание, а в других регионах – жаркую погоду.