В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации и заявил, что не считает себя 'виновным': какое решение принял суд

В Хмельницкой области суд рассмотрел дело очередного уклоняющегося. Руководитель одного из фермерских хозяйств региона избегал мобилизации в течение двух лет.

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В суде гражданин своей вины не признал, производство назвал сфабрикованным и утверждал, что не получал повестки. Подробности сообщает издание "Судебная практика".

Как отмечено в материалах дела, которое рассматривал Новоушицкий районный суд Хмельницкой области, мужчина избегал мобилизации в течение 2 лет.

Так, согласно материалам дела, он 23 января 2023 года категорически отказался получать повестку, что было истолковано как уклонение от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что "не считает себя виновным в совершении преступления, а уголовное производство сфабриковано". Также житель Хмельнитчины утверждал, что проходил ВВК и являлся в ТЦК.

"Мужчина добавил, что он по состоянию на январь 2023 года не успел пройти областную ВВК. Он утверждал, что "повесток не получал". Также он заявил, что вывод ВВК от сентября "является поддельным", – отмечает "Судебная практика".

Представители ТЦК в суде заявили, что мужчина отказался от получения повестки и уклонился от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Хмельницкой области брат погибшего военного через суд добился отмены отказа ТЦК в предоставлении отсрочки. Военные свое решение аргументировали "отсутствием аргументов", судья же решил, что истец предоставил достаточно подтверждений гибели брата.

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