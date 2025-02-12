В Хмельницкой области брат погибшего военного через суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки: детали дела

На Хмельнитчине брат погибшего на фронте защитника через суд добился отсрочки от мобилизации. В предоставлении такой отсрочки ему раньше отказали в ТЦК.

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Отказ в территориальном центре комплектования и социальной поддержки аргументировали "отсутствием документов", мужчина же уверял, что все подтверждение гибели брата предоставил. Подробности дела раскрыли в судебно-юридической газете "Судебная практика".

Издание обратило внимание на решение Хмельницкого окружного административного суда, рассматривавшего дело №560/17458/24. В судебных материалах отмечено, что в суд обратился брат погибшего военного, которому ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации. Истец расценил этот отказ как незаконный – и обратился в суд, чтобы его отменить.

В ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки из-за гибели брата-военнослужащего в Донецкой области истец обратился в октябре 2024 года.

"К заявлению мужчина приобщил свои документы и справки о смерти родного брата. Однако комиссия при ТЦК отказала ему в предоставлении отсрочки от призыва из-за "отсутствия документов". Отзыв на исковое заявление представитель ТЦК не подал", – говорится в сообщении.

Суд, в отличие от ТЦК, в предоставленных истцом документах нашел достаточное подтверждение факта гибели брата истца во время сдерживания вооруженной агрессии РФ. При этом при рассмотрении дела представитель ТЦК не указал, какие именно подтверждающие документы не приобщил истец к своему заявлению.

"Суд признал противоправным и отменил отказ в предоставлении отсрочки истцу и обязал ТЦК повторно рассмотреть его документы с учетом выводов суда. Решение еще можно обжаловать", – пишет "Судебная практика".

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе мужчина судился с ТЦК из-за военного билета. Причиной обращения одессита в суд стало отсутствие отметки о статусе ограниченно пригодного в новом военном билете. Суд в этом деле принял сторону ТЦК.

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