В Херсонской области фермер двое суток боролся с наводнением и спас урожай. Видео

В Херсонской области фермер спас будущий урожай от наводнения после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Для защиты поля с арбузами он создал настоящую систему "обороны", с земляным валом и рвами.

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На пике затопления, который длился двое суток, работники фермерского хозяйства с лопатами подбрасывали землю туда, где начинала просачиваться вода. Видео со спасенным полем показал аграрий Виктор Свидерский.

"Друзья, хочу показать, как фермер боролся с наводнением после подрыва Каховской ГЭС. Вы видите, какой вал сделал. Там дальше идет Буг, и Буг дошел почти поверх этого вала. В некоторых местах переливался, ребята с лопатами, трактор – нагребали, дальше подбрасывали... Здесь везде полностью стояла вода, на поле вода не зашла, до арбузиков не достала. Там дальше морковь идет, огурцы... До поля вода не достала. Фермер боролся двое суток, говорит, потом сутки отсыпался. Сражайтесь до последнего и ни на секунду не сдавайтесь", – отметил Свидерский.

Он также показал траншею, которую вырыл фермер у своего поля.

"Первая "линия обороны" была за посадкой. Фермер прорывал траншеи плугом. Дальше ребята с лопатами закрывали дыры, копали ямы и тракторы здесь копали такой огромный вал", – рассказал Свидерский.

Напомним, ранее в Greenpeace заявили, что из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами затоплены 32 завода, АЗС, теплоэлектростанции и склады.

В первые дни катастрофы утекло в воду не менее 150 тонн моторной смазки.

В Greenpeace подчеркнули, что разрушение дамбы может привести к дальнейшей утечке химикатов, нефти и бензина, которые используются в жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах, оказавшихся под водой.