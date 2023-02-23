Успела увести детей, а супругов убил российский снаряд: в Херсоне от обстрела погибли муж и жена

Россияне 20 февраля в очередной раз обстреляли районы Херсона. Били по жилым домам. Один из снарядов прилетел во двор частного дома и убил супругов 37-летнюю Светлану и 34-летнего Вячеслава Дудников. Сиротами остались двое детей-школьников.

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Снаряд прилетел в комнату, где была Света

В понедельник днем, 20 февраля, российские военный вновь жестко обстреливали Херсон. Стреляли с левого берега Днепра. Один из снарядов прилетел во двор частного дома.

"В тот день Света отвела детей к свекрови, она живет недалеко. Потом зашла в магазин за хлебом и вернулась домой. И тогда прилетел снаряд. Оба погибли. Я не могу поверить в то, что их уже нет", – со слезами рассказывает подруга семьи Анна.

Еще одна знакомая семьи Анна Волонтир добавила, что в момент прилета Светлана как раз накрывала на стол, а Слава был во дворе: "Звука вылета снаряда не было слышно, только раздался мощный взрыв. Снаряд пробил крышу дома и попал в ту комнату, где была Света. Ее долго потом не могли отыскать под завалами. А Славу нашли во дворе, недалеко от входа в дом, собирали по частям. За ними службы приехали уже на другой день, потому что обстрелы не стихали в городе".

У супругов остались старший сын Влад, который ходит в 9 класс, и младшая дочь Юля, она учится в 4 классе.

Семья сама построила свой дом

Этот дом Дудники строили сами своими руками несколько лет, и недавно семья переехала сюда. Если бы не полномасштабная война, то уже бы отметили новоселье. Но из-за войны отделочные работы в доме пришлось отложить, решили, что, например, обои поклеят немного позже.

По словам знакомой, Слава много лет работал строителем, зарабатывал деньги. Потом брал перерыв и занимался строительством собственного дома.

Светлана работала продавцом. Но в семье решили, что будет лучше, если Света возьмет на себя детей, поэтому последние годы она занималась хозяйством.

"Она очень любила свой огород, цветы, у них было все очень красиво. Она воспитывала детей. Дочь Юля очень любит рисовать, а Влад все время был с отцом в мастерской, помогал ему. Для меня эта семья была примером. Потому что они все делали вместе, любой вопрос они обсуждали в семье", – рассказывает Анна.

Вернулись в Херсон, потому что скучали

Когда в Херсон пришли российские войска, семье удалось выехать на мирную территорию страны. Несколько месяцев они прожили в Черкассах, там Вячеслав тоже работал на строительстве. Но они очень скучали по дому, и когда Херсон освободили, в декабре вернулись.

"Света сообщила, что они уже дома. Я еще удивилась, мол, зачем, сейчас город сильно обстреливают, вы рискуете. Но Света сказала, что они очень скучали, особенно дети. "Ты не представляешь, как хорошо дома", сказала тогда Света", – вспоминает Анна.

А по словам Анны Волонтир, Вячеслав устроился работать в областную детскую больницу, после вражеских прилетов помогал забивать там окна.

Супруги все делали ради своих детей, старались каждое лето где-нибудь отдохнуть, развлечься. Мечтали, что Влад и Юля закончат 12 классов, потом будут учиться дальше. Сейчас дети находятся у подруги семьи. За ними едет их тетя Вера – сестра погибшего Славы. Она возьмет над ними опекунство и заберет в Польшу, куда ее семья выехала еще летом.

Знакомые семьи считают, что враг бил целенаправленно по жилым домам. Поскольку сейчас оккупанты стоят на позициях буквально на другом берегу Днепра, они прекрасно видят, куда прилетают их снаряды.

С каждым обстрелом в Херсоне гибнет все больше мирных жителей. Сейчас херсонцев уговаривают покинуть город хоть на какое-то время, поскольку враг становится все безжалостнее, таким образом он мстит за свой проигрыш на поле боя.

Если вы хотите помочь семье, можете перечислить деньги на счет племянника Вячеслава 4314 1400 0222 0926 Дмитрий Пашкевич.