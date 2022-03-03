В Херсоне гуманитарная катастрофа: люди остались без продуктов и лекарств, россияне грабят дома и магазины

В городе Херсон, который уже третий день в осаде российских оккупантов, наблюдается гуманитарная катастрофа. В частности, люди остались без продуктов и лекарства, а россияне грабят дома и магазины.

Об этом OBOZREVATEL сообщили региональные корреспонденты. Мэрия города призывает правительство и вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

Россияне вошли в город 1 марта. Обстреливали жилые дома, расстреливали машины и стреляли в мирных жителей.

Отмечается, что уже погибли более 40 человек, среди которых бойцы теробороны и простые безоружные горожане.

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В среду, 2 марта, оккупанты сожгли торговый центр, а также обстреляли мэрию и здание Службы безопасности. В ночь на четверг херсонцы слышали запуск "Градов", однако чьих именно неизвестно.

Оккупанты также вломились в областную государственную администрацию и помещение филиала "Общественного". К счастью, работников там не было. Но в хранилище под зданием "Общественного" находились жители соседних домов. Их отпустили. Пока вокруг помещения натянули растяжки.

Кроме того, из- за оккупации заблокирована работа Чернобыевской птицефабрики с 3 миллионами кур. Там нет света, работников не допускают к работе и они не могут покормить птиц. Если дороги на фабрику разблокируют – владельцы обещают раздать людям около миллиона яиц.

Отмечается, что в Голопристанском 620 диабетиков нуждаются в инсулине. Катастрофа с медикаментами наблюдается по всей области и самому Херсону. Вся область в осаде с самого начала вторжения. Постоянно передвигается военная техника из Крыма. Ее расставляют между жилищами. Голодные россияне грабят магазины и дворы.

Местные власти призывают жителей быть осторожными, не провоцировать вооруженных людей и молить о помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонскую ОГА днем 3 марта зашли российские войска, однако украинский оперативный штаб продолжает свою работу. За несколько часов до этого мэр города Игорь Колыхаев заявлял: в горисполком посетили "вооруженные представители" и договорился с ними о жизнедеятельности города.