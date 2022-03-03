В Херсоне российские оккупанты захватили телевышку: есть риск провокаций и дезинформации

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В Херсоне российские оккупанты захватили телевизионную вышку. Также занято помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. По его словам, враг через каналы связи планирует распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

"Заявляем – это фейк! Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", – подчеркнул Лагута.

Он заверил, что власти страны вместе с народом противодействуют российским войскам и делают все возможное для освобождения наших территорий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Херсон остается под контролем Вооруженных сил Украины, однако российским оккупантам удалось захватить железнодорожный вокзал и порт. Количество жертв и пострадавших пока неизвестно.

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