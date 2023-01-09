В Херсоне доставили первое мобильное бетонное укрытие, где можно спрятаться от обстрелов. Видео

В Херсон доставили первое мобильное бетонное укрытие. Там местные жители смогут укрыться от обстрелов, которые каждый день устраивают российские оккупанты.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. "Поставил задачу городским властям увеличить количество оборудованных бомбоубежищ, в том числе установить для людей мобильные укрытия", – отметил он.

По словам Янушевича, первую передвижную защитную породу Херсону передал директор благотворительного фонда "Юность 2.0" Илья Блохин в рамках проекта SafePlace4UA.

Укрытие можно использовать. Его установили в центре города, где во время российских обстрелов 24 декабря погибли 11 горожан, а еще 64 были ранены обломками вражеских снарядов.

В ближайшее время в город должны доставить еще 3 таких сооружения.

"Сделаем все, чтобы защитить наших людей! Спасибо благотворителям за помощь нашему героическому городу!" – резюмировал глава Херсонской ОВА.

Следует отметить, что в ночь на понедельник, 9 января, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, под удар попало одно из предприятий – , там вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами. После ночной атаки люди находили обломки снарядов у домов.