Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне: вспыхнул пожар

В ночь на понедельник 9 января российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, под удар попало одно из предприятий – там вспыхнул пожар.

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В результате сгорел автомобиль учреждения. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, вследствие обстрела также была разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных.

Снабжение теплом и светом в Херсоне не прекращалось.

К счастью, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами. После ночной атаки люди находили осколки снарядов возле домов.