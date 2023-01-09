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Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне: вспыхнул пожар
В ночь на понедельник 9 января российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, под удар попало одно из предприятий – там вспыхнул пожар.
В результате сгорел автомобиль учреждения. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, вследствие обстрела также была разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных.
Снабжение теплом и светом в Херсоне не прекращалось.
К счастью, пострадавших нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами. После ночной атаки люди находили осколки снарядов возле домов.
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