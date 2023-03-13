В Харьковской области могут вернуть графики отключения электроэнергии, – Синегубов

В Харьковской области могут ввести плановые отключения электроэнергии. Причина тому – значительные повреждения энергосистемы в результате произошедших 9 марта ракетных ударов РФ.

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Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пока мощности энергетической системы не хватает для покрытия всей потребности потребителей.

"У нас, скорее всего, будут введены графики отключений снова, поскольку той мощности, которую мы имеем, нам пока не хватает, чтобы удовлетворить полностью потребности населения, предприятий, промышленности. Ситуация находится на стабилизационном уровне", – сказал Синегубов.

Напомним, что 9 марта войска России нанесли 15 ракет С-300 ударов по энергетической инфраструктуре Харьковщины, 11 из них – по Харькову.

Областной центр был полностью обесточен. На следующий день удалось заживить объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на утро 11 марта все бытовые потребители Харькова имели свет. Метрополитен запустили в тот же день, но он несколько раз останавливался из-за недостаточного напряжения. Наземный электротранспорт пока не курсирует. Систему отопления в Харькове запустили уже в восьмой раз от начала отопительного сезона.

Как сообщает OBOZREVATEL, уже в апреле тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен для бытовых потребителей. При этом окончательное решение еще не принято.

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