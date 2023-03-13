Украинцы будут платить за свет гораздо больше: когда и на сколько могут вырасти тарифы

Уже в апреле тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен для бытовых потребителей. При этом окончательное решение еще не принято.

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Такой прогноз озвучил в комментарии председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг OBOZREVATEL Олег Попенко. По его словам, тариф на свет могут повысить уже с 1 апреля.

Ранее в своем Telegram-канале Попенко писал о том, что тарифы на электроэнергию, вероятно, вырастут на 30-40%. Они будут повышены до 2,3-2,5 грн за кВт/ч.

"Возможно, даже рассмотрят вариант введения градуированного тарифа от потребления. То есть, чем больше ты потребляешь, тем больше платишь. Конечно в таком случае надо учитывать электроплиты и электроотопление, где потребление намного выше. Но сам по себе введение стимулирующих тарифов правильный путь, но социальный тариф на нижней планке повышать нельзя", – отметил эксперт.

Он добавил, что информация, распространявшаяся в СМИ о том, что тариф может взлететь в 4 раза, не соответствует действительности. "Хочу сразу успокоить. Нет, не вчетверо. В 4 раза это разница между расчетной стоимостью электроэнергии и стоимостью отпускаемого бытового потребителя", – подытожил Попенко.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинцы даже во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги, несмотря на временную отмену штрафов и других санкций за неуплату. Законодательного разрешения не платить за коммуналку нет, поэтому нарушителей после окончания войны будет ждать целый ряд неприятных сюрпризов.

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