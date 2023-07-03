В Харьковской области медики достали 11-сантиметрового паразита из-под кожи женщины

В Богодуховском районе Харьковской области был обнаружен первый случай дирофиляриоза у 60-летней женщины. Из-под ее кожи извлекли 11-сантиметрового паразита.

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Пациентка жаловалась на подвижное безболезненное образование в районе ключицы. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики заболеваний.

"В этот же день больной после ультразвукового исследования проведено оперативное вмешательство и удалена капсула с гельминтом, который исследован в бактериологической лаборатории нашего учреждения и определен как дирофилярия размером 11,0 см", – отметили в центре.

Эпидемиологи сообщают, что заразиться дирофиляриозом можно после укуса насекомых, в частности комаров. Чтобы этого избежать, необходимо:

– использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров;

– уничтожать комаров в местах их выплода, жилищах, животноводческих помещениях;

– проводить засетчивание окон и дверей для предупреждения проникновения комаров в помещение;

– следить за состоянием здоровья домашних животных, проводить им ветеринарный осмотр, обследование и профилактическое лечение;

– ограничивать прогулки животных в вечернее время;

– предупреждать выплод комаров путем осушки подвалов, не допускать хранения воды в бочках и других открытых емкостях более 7-10 дней.

Напомним: одной из самых неотложных в Украине проблем также остается загрязненная вода после разрушения Каховской ГЭС. Миллионы украинцев сегодня рискуют подхватить кишечную инфекцию, которая может повлечь за собой нарушение работы ЖКТ и нервной системы. Как распознать опасную инфекцию, что делать при обезвоживании организма, как уберечься и не заразиться, ухаживая за больным, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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