В Харьковской области массовый мор рыбы: в воде обнаружены масляные пятна. Фото

29 июня в реке Уды недалеко от поселка Песочин в Харьковском районе зафиксировали массовую гибель рыбы и диких уток. На поверхности воды были обнаружены масляные пятна. Вероятно, они стали причиной мора.

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Прокуратура Харьковщины отреагировала на массовый море объектов животного мира. Следователи открыли дело по факту нарушения правил охраны вод, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"На место выехали прокуроры, следователи полиции и представители контролирующих органов. На поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые, вероятно, стали причиной гибели рыбы и диких уток", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что специалисты экоинспекции отобрали пробы воды для проведения исследований.

"Трупы уток и рыбы направлены в лабораторию для проведения инструментально-лабораторных исследований причин гибели. После этого будут назначены соответствующие судебные экспертизы", — пояснили в прокуратуре.

Массовый мор на реке расследуют по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо ограничение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.

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