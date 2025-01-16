В Харьковской области 51-летний мужчина уклонился от мобилизации и раскаялся в суде: чем все закончилось

В Харьковской области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации. Несмотря на признание вины и раскаяние, ему дали три года лишения свободы.

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Стоит отметить, что обвиняемый может обжаловать приговор в апелляционном суде. Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области № 610/3929/24.

Согласно судебным материалам, фигурант дела прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к военной службе. Затем он получил повестку в сентябре 2024 года и должен был явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако он проигнорировал это требование, вследствие чего было возбуждено уголовное дело.

В приговоре говорится, что имея прямой умысел, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предусматривая общественно опасные последствия и желая их наступления, действуя с целью уклонения от призыва за мобилизацией, мужчина не явился в назначенное место по требованию ТЦК и СП.

В ходе судебного заседания 51-летний мужчина свою вину признал и раскаялся. Во время допроса в суде обвиняемый объяснил, что прошел медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, признан здоровым и пригодным к военной службе. Однако, не желая проходить военную службу во время мобилизации он по повестке не прибыл в ТЦК.

Несмотря на то, что ранее мужчина не имел судимости, а по месту жительства в целом характеризуется положительно, его признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки избили адвоката Марию Населенко, которая защищала своего клиента военнообязанного. В результате насилия со стороны военных, в частности майора Олега Чайкина, состояние здоровья женщины, имеющей 3-ю группу инвалидности, ухудшилось.

Как сообщал OBOZ.UA, в территориальных центрах комплектования военнообязанные имеют право пользоваться мобильными телефонами, но только в специально отведенных для этого местах. Сотрудники ТЦК не имеют права забирать телефоны у граждан.

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