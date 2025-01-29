День памяти Героев Крут: почему произошло трагическое сражение и как стало символом единства украинцев

29 января в Украине чтят память героев Крут – украинских юношей, ценой собственной жизни остановивших наступления большевиков на Киев в 1918 году. Бой оказал значительное влияние на формирование национального сознания украинцев, а Круты стали символом несокрушимого героизма и решительности народа в борьбе за свою независимость.

Видео дня

В конце 1917, после провозглашения УНР, большевики начали агрессивную политику, стремясь захватить Киев и уничтожить украинскую государственность. Именно в этих условиях произошло сражение под Крутами. Молодые, неопытные, но патриотически настроенные воины, среди которых было много студентов, встали на защиту Киева. Враг имел многочисленное преимущество, но юноши проявили невероятное мужество и нанесли большевикам значительные потери. OBOZ.UA рассказывает о памятной дате и подвиге героев Крут.

Предпосылки боя

После Февральской революции 1917 и распада Российской империи, на украинских землях началась борьба за независимость. Возникла Украинская Народная Республика (УНР), но в то время на восточных границах страны уже активно действовали большевистские войска.

17 декабря 1917 года правительство народных комиссаров РСФСР (Раднарком) направило ультиматум Украинскому Центральному Совету за подписями Владимира Ленина и Льва Троцкого. В нем большевики требовали официально признать военные отряды на украинских землях и прекратить их разоружение. В случае отказа Совнарком угрожал считать Центральную Раду в состоянии открытой войны с Россией. 18 декабря 1917 года, не дождавшись ответа, Совнарком объявил войну УНР.

Боевые действия начались уже в середине декабря, а после провозглашения 22 января 1918 Четвертого универсала о независимости УНР, страна фактически вступила в войну с большевистской Россией.

Бой под Крутами

В январе 1918 большевики под руководством Михаила Муравьева начали наступление на Киев, чтобы захватить столицу УНР и установить контроль над всей Украиной. Командование решило организовать оборону Киева и на помощь выехала небольшая группа юношей, преимущественно студентов.

Бой между Армией УНР и большевиками произошел у железнодорожной станции Круты, в 130 километрах северо-восточнее Киева.

Круты имели важное стратегическое расположение, а контроль над станцией был важен для обеих сторон. Попытка большевиков захватить Киев столкнулась с яростным сопротивлением украинской армии уже на подходах к столице.

30 января 1918 года войска УНР смогли отразить нападение. Враг получил подкрепление и снова вернулся на позиции, но задержка в наступлении дала возможность выиграть время.

Силы украинских защитников и большевиков

Украинские защитники не могли сравниться в силах с гораздо более многочисленной армией большевиков. Численность юношей насчитывала около 400 человек (по другим данным – 600), в то время как красные войска имели более 4 тысяч солдат.

Ход боя

Украинское командование ожидало главного наступления большевиков из Полтавщины, поэтому на это направление были направлены основные боеспособные подразделения. На станцию Круты направили несколько сотен студентов 1-й Украинской военной школы, которые не имели достаточно сил для отпора врагу.

Стремительное наступление врага юноши остановили, а большевики потеряли боеспособность на четыре дня. Россияне должны были подтянуть новые силы, отремонтировать подорванные и разрушенные мосты и железнодорожные пути, и только после этого продолжать свое наступление на столицу.

Именно эта задержка позволила украинской делегации заключить Берестейский мир, спасший на время украинскую государственность.

Неточности с датой

В марте 1918 года, когда правительство УНР хотело почтить память погибших под Крутами, оказалось, что точная информация о времени, месте и ходе боя отсутствовала в штабе командования. Большинство документов были уничтожены при отступлении из Киева.

В результате дату определили по сообщениям советской прессы, указавшей, что Круты были захвачены 29 января. Историки говорят, что это была ошибочная информация из штаба Муравьева, который перепутал станцию Круты с находившимися рядом Плисками. В воспоминаниях некоторых участников, опубликованных вскоре после боя, указывалась дата 30 января.

Сегодня, спустя более века после этого трагического события, бой под Крутами остается важным этапом в истории Украины. День памяти Героев Крут – это не только упоминание о тех трагических событиях, но и напоминание о том, насколько важно единство нации в борьбе за свое. свободу.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, каким был легендарный бой под Крутами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.