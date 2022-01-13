В Харькове вспыхнул пожар в университет Каразина: студентов срочно эвакуировали. Фото и видео

В харьковском национальном университете имени Каразина днем 13 января вспыхнул пожар. Студентов срочно эвакуировали из здания учебного заведения.

Как сообщает "Х**вий Харьков", на место приехало шесть машин пожарных, задымлено 5 этажей. По предварительной информации, вспышка произошла на втором этаже в актовом зале главного корпуса университета по адресу проспект Независимости, 6.

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