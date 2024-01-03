В Харькове во время российских обстрелов ранило съемочную группу немецкого телеканала ZDF, – Томиленко

Только за последние 5 дней из-за массированных российских обстрелов повреждены редакционные помещения в Харькове и Киеве, пострадали 2 сотрудника съемочной группы немецкого телеканала ZDF (в Харькове) и журналист во Львове, от попадания сгорела квартира у семьи медийщиков в Киеве и вылетело стекло из окон в квартире у журналистки в Днепре.

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Об этом сообщил Сергей Томиленко глава Национального союза журналистов Украины в своем Facebook.

Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с пострадавшими коллегами. Массовые ракетные обстрелы мирных городов сеют разрушение и смерть и являются очередным военным преступлением России.

"Увлекаемся мужеством и профессионализмом всех коллег, которые в условиях повышенной опасности и дальше передают новости из атакованных Харькова, Запорожья, Одессы, Днепра и Киева. Через сеть центров журналистской солидарности НСЖУ изучаем потребности пострадавших журналистов и редакций медиа. В ближайшее время предоставим посильную помощь "Собираем показания пострадавших журналистов и информируем наших партнеров - Европейскую и Международную федерацию журналистов. Требуем международного трибунала над Россией за военные преступления против журналистов и свободы слова. Журналисты важны", – написал Томиленко.

Среди редакций СМИ, чьи помещения повреждены – Общественное Харьков и Украинское радио Харьков, Медиагруппа "Объектив" (ТРК "Simon", Харьков), медиапроект NV (сайт, журнал, радио NV, Киев). При обстреле гостиницы "Харьков-Дворец" ранены сотрудники немецкой телегруппы ZDF – охранник и переводчица. В Днепре после российского обстрела (в очередной раз) вылетело стекло из окон в квартире журналистки Дарьи Сухонис. Во Львове травму головы получил выпускной редактор информагентства "Вслух" Павел Дак.

Семья столичных телевизионщиков (телеканалы СТБ и ICTV) – Елена и Виктор Синкевичи – только успели схватить документы и чудом уцелели во время российских обстрелов Киева, 2 января. В семье не стало ни квартиры, ни вещей, ни автомобиля.

"Коллеги, если у вас есть возможность, то прошу поддержать лично семью телевизионщиков Синкевичей, которые в одно мгновение стали бездомными. Номер карты Елены Синкевич – 4149 6293 5817 0009", – сообщили в НСЖУ.