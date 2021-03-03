В Харькове из-за 'урок фашизма' в школе отстранили директора. Фото

В Харькове в среду, 3 марта, в гимназии №43 на Салтовском шоссе состоялся урок патриотизма, который якобы перерос в "урок фашизма".

Активистов праворадикальной организации "Фрайкор" на своей странице в Facebook обвинил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов. Он опубликовал скриншот записи из Telegram-канала "Фрайкора", однако оттуда она была удалена.

Сама организация назвала мероприятие для 8-10 классов "уроком мужества". Детям рассказали о войне на Донбассе и показали им вооружение и амуницию военных.

Терехов отметил, что он поддерживает патриотическое воспитание, но против "уроков фашизма". Он добавил, что теперь не только горсовет Харькова вне политики, но и весь город.

"Для тех, кто не в курсе: свое название эти ребята берут от немецкого Freikorps. Была такая радикально-патриотическая организация в Германии, которая после своего роспуска снабдила кадрами НСДАП. Попросту – нацистов...Дети не должны быть разменной монетой в политических играх", – написал и.о. мэра Харькова.

Директора школы №43 временно отстранили от работы, проводится служебное расследование.

"Фрайкор" отреагировал на заявление Терехова и обвинения в нацизме. В организации отметили, что они занимаются патриотическим воспитанием молодежи Харькова более трех лет, против чего не выступали ни руководство учебных заведений, ни дети, ни их родители. Кроме того, "Фрайкор" является членом координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской ОГА.

"Обвинения в пропаганде нацизма от Терехова достаточно серьезны и безосновательны, и мы были бы рады услышать конкретные факты. Где Игорь Терехов увидел нацизм. Надеемся, что господин Терехов был дезинформирован о деятельности нашей организации и в будущем не будет противодействовать патриотическому воспитанию в школах и прекратит репрессии в отношении директора школы", – заявили в организации.

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