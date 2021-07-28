В Харькове таксист обозвал пассажирку из-за украинского языка и назвал город 'исконно русским'

В Харькове таксист нахамил пассажирке из-за того, что она разговаривала на украинском. Причем девушка не требовала от водителя перейти на государственный язык, но ему не понравилось, что она общалась не на русском.

Об этом пассажирка рассказала в своем посте на Facebook. Дария Конох, так звали девушку, которая попала в неприятную ситуацию из-за водителя-хама, ехала в такси службы "Уклон" и разговаривала по телефону на украинском (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Водитель нагло спросил пассажирку, почему она "разговаривает на украинском". Услышав в ответ, что это ее родной язык и русский она знает достаточно плохо, таксист начал хамить и викрикивать, что Харьков является исторически российским городом.

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"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала в Бандерштат (пошутила, что как раз еду 8 числа на фестиваль в Луцке" Бандерштат "и его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков является "исконно русским городом", что украинский здесь навязывают, заставляют на тем говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", – рассказала девушка.

После всего этого хамства водитель спросил, что находится по адресу, куда она едет. Услышав, что это офис партии "Европейская солидарность", таксист перешел на проклятия.

"Услышала очередную порцию хейта и проклятий в виде "порохопришибзение ". Ну и конечно же, на Востоке России нет, это все выдумка власти, чтобы зарабатывать на войне деньги", – рассказала Дарья.

Дария Конох обратилась в службу такси. Там ей ответили, что провели с водителем воспитательную беседу.

Сама пассажирка уверяет, что спокойно относится к русскому, но против такого отношения к украинскому языку.

"Сразу говорю, что к российскому отношусь спокойно, но человек, который работает в сфере обслуживания априори не должна такие концерты устраивать по поводу украинского языка", – отметила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, после языкового скандала в Харькове уволили продавщицу киоска, которая отказались обслуживать клиентку украинском языке.