В Харькове возле консульства РФ повесили баннер с Крымом и надписью 'Украденное!'

В Харькове напротив Генерального консульства России разместили баннер с изображением временно оккупированного полуострова Крым.

На нем написано: "Украденное". Об этом сообщает издание "Суспільне" (фото можно посмотреть ниже).

Как стало известно, изображение размещено на перекрестке улиц Максимилиановской и Политехнической. Отмечается, что справа на баннере – эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины присоединилась к кампании троллинга страны-агрессора в День России. Она опубликовала фото мурала с гербом своей контрразведки у российского дипломатического учреждения в Харькове.

Также в Харькове на здании, расположенном напротив консульства России, нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.

Позже журналист Андрей Цаплиенко показал фото и видео с биллбордами с такой же символикой вблизи дипведомств РФ в Киеве, Львове и Одессе.

Кроме того, в оккупированном Крыму развесили баннеры с надписью "За*рем город вместе", таким образом намекая на то, что россияне превратили полуостров в мусорку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на Таганской площади рядом с гигантским граффити "Крым и Россия вместе навсегда" общественные активисты вывесили протестный баннер.