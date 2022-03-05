В Харькове и пригородах прогремела серия взрывов: замечена авиация врага

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В Харькове и пригородах ночью 5 марта прозвучали взрывы. Была замечена авиация российских оккупантов.

Взрывы слышны в разных районах. О них пишут жители Харькова в соцсетях.

По их словам, авиация противника сделала уже минимум три захода.

Сильные взрывы слышали в районах Павлового Поля, Жуковского, Рогани, Салтовки, Холодной Горы, Баварии, проспекта Гагарина.

Также, предположительно, авиация нанесла удары по населенным пунктам под Харьковом – Люботин, Песочин, Мерефа, Солоницевка. Кроме того, вражеские самолеты пролетели над поселком Бабаи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты сбросили на Харьков фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Она является одной из самых мощных в РФ.

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