В Харькове предложили переименовать Московский проспект: в сети возмущены

Харьковчане обратились с петицией в адрес горсовета с просьбой переименовать Московский проспект в честь украинского философа Григория Сковороды.

Примечательно, что это не первая инициатива, соответствующий вопрос поднимали и несколько лет назад. На этот раз жители города тоже выразили возмущение, мыслями они поделились сети.

"Переименовать проспект Московский на проспект Григория Сковороды. Негоже Харькову – славному украинскому городу – иметь воспоминания о столице государства-агрессора и оккупанта. Следует увековечить имя выдающегося украинского философа-путешественника, жизненный путь которого связан с Харьковом", – говорится в петиции.

Электронную петицию инициаторы идеи опубликовали еще 2 января. Для ее рассмотрения надо собрать не менее 5000 подписей за три месяца (ныне есть чуть более 200).

В популярном среди местных жителей Facebook-сообществе "Харьков. История. Факты" люди оставили четыре сотни комментариев. Многие возмутились, что небольшая группа лиц пытается решить что-то за весь город.

"Покоя не дают названия, связанные с Москвой. Пусть за тарифы так же воюют!", "Сковорода был, конечно, крутым чуваком, но! Переименовальщики, идите на*ер! Он был и будет Московским!", "Очередной маневр власти "замазать глаза" людям. Чтобы с вопроса о тарифах на вопрос другой перенаправить. А фиг вам!", "Название, кстати, чисто историческое – это был Московский шлях, дорога на Москву", "После Московского проспекта за Белгородское шоссе возьмутся", "Против Григория Сковороды ничего не имею против, но не вы называли и не вам менять", – прокомментировали пользователи.

Харьковчане заявили, что название Московского проспекта является историческим, и выразили уверенность, что переименование ничего не изменит, а только принесет множество проблем с изменением адресов. Некоторые отметили, что это способ "отмыть" бюджетные деньги.

"От своих высоченных зарплат отказались бы наши депутаты, которые это все в решение горсовета превратят и в законопроект. За счет налогоплательщиков мудрить легко. Кто автор этой бредятины? На свет божий его, чтоб все знали", "Деньги некуда девать? Отдайте старикам на пенсии", "Вот новая проблема для обсуждения, чтоб меньше о тарифах думали", "Видимо, предлагающие не столкнулись с оформлением документов после тотального переименования улиц", "Сидят на шее у народа, пожирают бюджет и вместо того, чтобы решать вопросы, действительно необходимые городу, высасывают из пальца всякую ересь! Хоть бы кто то из этих бездельников обратил внимание на оснащение больниц, когда в городе столько больных, которых некуда госпитализировать... А что делается в районах... Деньги отмыть негде... давайте хоть улицы будем переименовывать. Сколько лет существовал этот проспект, хотя бы поинтересовались, вершители истории и судеб?!", "Вместе с переименованием улиц и проспектов пускай введут бесплатное переоформление прописки всех людей, прописанных по месту переименования", – возмутились харьковчане.

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