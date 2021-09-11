В Харькове посреди улицы выбросили недоношенного ребенка. Фото 18+

В Харькове неизвестная женщина выбросила недоношенного младенца прямо посреди улицы. По словам свидетелей, рядом с плодом лежала вата, маска и лидокаин.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха". Инцидент произошел на улице Славянская, возле центрального железнодорожного вокзала.

Очевидцы утверждают, что видели женщину 40-45 лет, которая была одета в длинную черную юбку и красную футболку со стразами.

"Сегодня утром на улице Славянская, напротив фонтана ЮЖД, обнаружили зародыш. В пяти метрах от трупа нашли вату, маску и лидокаин", – сказано в сообщении.

Произошел ли у женщины выкидыш или же она сделала незаконный аборт – предстоит выяснить правоохранителям.

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