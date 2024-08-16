В Харькове переселенцам из Бахмута выдали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Харькове живет много людей, которые эвакуировались из Бахмутской громады. Для них продовольственная помощь является необходимостью. Сейчас в гуманитарном хабе С Бахмутом в сердце продолжаются выдачи наборов с пищевыми продуктами длительного хранения, которые передал для них Фонд Рината Ахметова.

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В каждый продуктовый набор входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.