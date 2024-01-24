После последнего обстрела мэр Харькова сам предложил переименовать улицу Пушкина: как ее назовут

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе переименуют улицу Пушкинскую. Вокруг этого вопроса продолжались дискуссии, однако после последних массированных обстрелов областного центра российскими оккупантами решение все же будет принято.

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Об этом городской голова написал на своем канале в Telegram в среду, 24 января. Терехов подтвердил, что лично блокировал этот вопрос, поскольку считал, что Пушкин якобы не является олицетворением современной России.

"Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острее всего за всю историю этой войны. И поэтому я считаю, что мы не можем оставить все как есть", – говорится в сообщении.

Терехов предложил дать улице имя Григория Сковороды.

"Человека, чья философия жизни и свободы была в корне противоположна имперским амбициям. Он учил нас ценить жизнь и свободу каждого человека, и эти принципы являются лучшим ответом на вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся", – написал мэр Харькова.

Напомним, накануне государство-террорист атаковало украинский Харьков трижды за сутки. В ночь на 23 января россияне ударили по Харькову баллистикой. Взрывы в областном центре раздались в 4:00. Под удар врага попала жилищная и гражданская застройка. Утром оккупанты снова ударили по Харькову ракетами. Зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома в Киевском районе – всего погибли десять человек, десятки местных жителей получили ранения.

Уже вечером в городе снова раздалось по меньшей мере три взрыва. Военные преступники били ракетами по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

В общей сложности во время ракетной атаки 23 января российские террористы убили 19 украинцев, еще более 120 ранены. Больше всего людей погибло в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове вместо мурала с изображением русского поэта Александра Пушкина появился мурал с подсолнечниками – одним из символов Украины. Также там разместили фрагмент стихотворения украинской поэтессы Екатерины Калитко.

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