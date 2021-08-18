В Харькове оборвался лифт в многоэтажке, семья с ребенком успела спастись. Фото

В Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев на шестом этаже жилого дома оборвался лифт. За секунду до этого из него вышла семья с младенцем, а коляска осталась внутри.

Происшествие случилось около 23:00, рассказал житель многоэтажки Максим Суховеев. По его словам, он начал катить на себя коляску, когда лифт начал двигаться с открытыми дверьми, передает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда приехала ремонтная бригада и открыла лифт, коляска была колесами вверх ногами. У нее сломался механизм. Мужчина рассказал, что не знает, что могло бы быть с ребенком, если бы он остался внутри. Он отметил, что лифт регулярно ломался на протяжении последних двух недель. Однако в день происшествия, лифт не упал, а поехал на большой скорости вниз с открытыми дверьми.

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В городском совете журналистам ответили, что с лифтом тогда якобы все было нормально и никуда он не падал. Представитель мэрии Юрий Сидоренко добавил, что не уверен, что он даже резко поехал вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе в многоэтажном доме на улице Высоцкого оборвался лифт. Внутри находились два человека – мужчина и женщина.