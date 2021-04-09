У Харкові немає доступу до кисню, ситуація з COVID-19 катастрофічна – волонтер

У Харкові немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.

Про катастрофічну ситуацію в місті 8 квітня розповіла волонтер Наталя Попова в ефірі ток-шоу "Право на влад" на "1+1". За її словами, також існує проблема з госпіталізацією пацієнтів.

"Вся госпіталізація проводиться шляхом: пощастило або у вас є будь-які зв'язки. Чому не підготувалися раніше? На брифінгу профільного заступника губернатора прозвучала інформація про те, що кисневі балони не доїхали до Харкова через контейнеровоза в Суецькому каналі", – сказала вона.

Волонтер заявила, що в Харкові введено "квазікарантін", який не має нічого спільного з обмеженнями. При цьому лікарні забиті, а в квартирах харків'ян знаходяться десятки концентраторів.

"Люди рятуються тим, що волонтери привозять їм кисень, тому що в лікарнях його немає", – додала вона.

Попова розповіла, що в місті нібито є невідкрита лікарня, яка стоїть в списку опорних, де стоїть 100 концентраторів, але з якоїсь причини її не запускають.

"Ситуація катастрофічна. Медики 24/7 звичайно ж творять дива, а МНС-ники в Харкові допомагають заносити пацієнтів на другі-треті поверхи в лікарнях, де немає ліфтів. Також вони прийшли на допомогу кисневикам: по одному, по двоє просто ночують в лікарнях , відвантажуючи і переставляючи балони, щоб пацієнти могли дихати", – сказала волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготував ліжка для пацієнтів з COVID-19. Цый медустанові в березні виділили близько 60 млн гривень, але вони не були витрачені на закупівлю кисню.