В Харькове мужчина украл миллион гривен у женщины, которая укрывалась от обстрела в подвале

В Харькове местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег, которые она вынесла с собой в подвал, прячась от обстрелов. В рюкзаке находилось 30 тыс. долларов США и 100 тыс. гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. В ходе следственно-оперативных действий копам удалось выйти на подозреваемого в хищении чужого имущества, воспользовавшись всеобщим горем.

"Им оказался 24-летний житель города Харькова. Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления", – отметили правоохранители.

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Деньги были изъяты и возвращены заявительнице. Злоумышленник проходит по ст. 185 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Сейчас он помещен под стражу в ожидании суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты вывезли больше 50 украинских детей, прятавшихся в подвале храма в Херсоне, в неизвестном направлении. Правоохранители и омбудсмен начали расследование.