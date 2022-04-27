Оккупанты похитили 58 детей-сирот, которые прятались в подвале храма в Херсоне: ранее о них сообщила Денисова

В оккупированном Херсоне вывезли в неизвестном направлении 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Дети скрывались в подвале церкви, большинству из них менее 4 лет.

Об этом заявил бывший уполномоченный президента по вопросам прав ребенка Николай Кулеба. Он утверждает, что украинских детей забрали представители российской ФСБ.

Кулеба обвиняет в похищении малышей омбудсмена Людмилу Денисову, которая огласила местонахождение детей.

"Низкий поклон Людмила Денисова, что вчера ФСБ России вывезло 58 детей-сирот в неизвестном направлении. Это те же малыши, о которых Вы недавно писали пост — они скрывались в подвале одной из церквей Херсона. О дальнейшей судьбе детей пока ничего не известно. Теперь мы можем лишь предположить, что будет с ними дальше", – написал бывший уполномоченный по правам ребенка.

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По словам Кулебы, сразу после публикации поста Денисовой представители ФСБ и оккупационные власти начали обыскивать все церкви в Херсоне.

"Госпожа Людмила, я точно знаю, что Вы – умная женщина. Вы знали, что ваши публикации читают не только украинцы, а, в первую очередь, все российские спецслужбы. Так к кому адресовался Ваш месседж "спасти детей"?", – написал Кулеба и прямо обвинил Денисову в соучастии в похищении детей.

Он призвал СБУ и ОП расследовать все обстоятельства совершения этого преступления и привлечь виновных к ответственности.

"Я считаю, что это соучастие в совершении оккупантами военных преступлений в отношении мирного населения!", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что в Херсоне 58 детей больше месяца живут в подвале церкви.