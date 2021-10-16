В Харькове мужчина срезал батареи и затопил 15 квартир. Видео

В Харькове житель пятиэтажки вырезал трубы, в результате чего затопил целый подъезд. Более того, весь дом как минимум на три дня остался без отопления.

Инцидент произошел в районе Харьковского тракторного завода, на улице Мира, говорится в сюжете "Суспільне Харків" за 15 октября. Одна из жительниц дома, Татьяна Новикова, рассказала, что мужчину с 5-го этажа, который затопил 15 квартир, в последний раз видели весной.

Затем он уехал на заработки, и связаться с ним сейчас соседи не могут. "Он пьет. Перед майскими праздниками видели, как он выносил, срезал ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", – сообщила Татьяна Новикова.

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По словам жителей дома, вода в их квартирах текла с люстры, из розеток – чтобы избежать короткого замыкания, приходилось отключать все приборы.

Другая жительница дома, Ольга Шевченко, рассказала, что в ее квартире вода накопилась в натяжном потолке детской комнаты, из-за чего детей пришлось временно отселить: "Когда стали снимать, оно все сырое, все крошится, хрупкое, и пришлось все снимать".

Она добавила, что без отопления остались все 60 квартир пятиэтажки. Восстановлением отопления коммунальщики обещают заняться только в понедельник.

Убытки пострадавшим жильцам должен выплатить владелец квартиры на 5-м этаже – в противном случае, они могут коллективно обратиться в суд, рассказал "Суспільному" юрист Роман Чумак.

"Если у человека нет средств, к примеру, нигде не работает, исполнитель имеет право принудительно продать квартиру и такого человека выселить, поскольку уже эта квартира продана, деньги будут выплачены тем людям, которые пострадали, а разница будет выдана владельцу этой квартиры", – объяснил он.

Как писал OBOZREVATEL, даже без пересмотра тарифов за отопление в Украине в этом сезоне придется заплатить гораздо больше. А те, кто использует газ, отдадут за тепло в двойном размере.