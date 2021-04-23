В Харькове муж умершей от COVID-19 роженицы попросил Илона Маска создать машину времени

В Харькове от осложнений COVID-19 после вторых родов умерла 31-летняя женщина. Ее муж Дмитрий Марченко, местный предприниматель, обратился к американскому миллиардеру Илону Маску, основателю компаний SpaceX и Tesla, с надеждой на то, что изобретателю удастся создать машину времени.

Такой аппарат помог бы ему вернуть к жизни жену, без которой остались двое их дочерей. Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram, отметив мать Маска Майю под публикацией.

"Моя жена умерла от COVID-19 (по ошибке врача). К сожалению, после родов и цитокиновой бури ее организм был настолько ослаблен, что даже самая сильная женщина не могла поправиться, хотя целый месяц боролась с болезнью", – отметил Дмитрий.

Он подчеркнул, что точно знает, в какой момент в прошлом ему нужно было бы вернуться и что сделать для спасения умершей жены.

"Все говорят: "Это судьба", и я должен жить дальше, но я уверен, что ни судьба, ни Бог, ни вечность не могут забрать лучшую маму, жену, сестру, друга – все в одном человеке – в возрасте 31 года. Я уверен – это огромная ошибка. И теперь я знаю, как исправить это в прошлом. Пожалуйста, изобрети эту машину времени", – обратился харьковчанин к Маску.

В комментариях некоторые начали обвинять Дмитрия в том, что он ходил вместе с беременной женой на день рождения, где было много людей, подвергая таким образом себя опасности. На это он ответил, что на следующий день он бы встретился с таким же количеством людей на работе, а также вынужден был стоять в огромной очереди, чтобы сдать ПЦР-тест.

"Будь у меня возможность вернуться в прошлое и не пойти на день рождения, мы бы конечно не пошли. Но через день, я бы увиделся с частью этих людей по работе, на обеде, на тренировке дочки и принёс бы его домой. У моей дочки тоже пцр был положительным, возможно она принесла его с садика и заразила нас, а мы всех остальных. Этого никто не знает", – написал Дмитрий.

Харьковчанин отметил, что и он, и жена соблюдали карантин и носили маски, однако это не уберегло от болезни. Главной проблемой он считает то, что врачи в роддоме не смогли распознать цитокиновый шторм (воспалительную реакцию в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма – Ред.).

Напомним, ранее Дмитрий раскрыл подробности смерти своей жены от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В один день с ней ушла из жизни еще одна девушка, обоих детей при этом удалось спасти.

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