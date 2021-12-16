В Харькове маленький ребенок получил ожоги из-за новогодней гирлянды: выяснились детали ЧП

В Харькове маленький ребенок получил ожоги из-за новогодней гирлянды. Годовалая девочка схватила включенную гирлянду и травмировала ладонь.

Об этом сообщается в Facebook Харьковского районного управления полиции №1 Главного управления Нацполиции в Харьковской области. В отношении 25-летней матери полицейские ювенальные превенции составили протокол об административном правонарушении.

Мать обвиняется в неисполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Женщину ждет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн).

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Правоохранители призывают родителей соблюдать правила безопасности при использовании электрических гирлянд и других новогодних атрибутов. Дети не должны касаться включенных гирлянд и играть под елкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове из дыхательных путей четырехлетнего ребенка достали лампочку от гирлянды. Врачам удалось сделать все без хирургического вмешательства. Мальчик проглотил лампочку, когда семья достала коробки с украшениями для елки.

Родители рассказали, что ребенок начал кашлять и задыхаться, они сразу вызвали скорую. В больнице сделали рентген и обнаружили посторонний предмет.

В Днепре трехлетний ребенок проглотил круглую батарейку. Она пробыла в пищеводе 1,5 часа и успела окислиться.

Похожий инцидент произошел в Черновцах. Тогда врачи едва спасли двухлетнюю девочку.