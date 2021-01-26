В Харькове дети жили в захламленной квартире, питаясь собачьим мясом. Видео

В центре Харькова трое маленьких детей жили в заваленной мусором квартире вместе с матерью и бабушкой, никогда не выходили на улицу и питались собачьим мясом.

Об этом сообщил блогер Евгений Зуб в Instagram. Он уточнил, что малышей из семьи забрала полиция (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я много видел ситуаций с детьми. Но такое впервые. В центре города. Квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, четыре собаки ходили в туалет там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их", – написал блогер.

На видео, опубликованном Зубом в соцсети, зафиксирован разговор сотрудников ювенальной превенции Харькова с мамой детей – 30-летней Лилией. Она уточняет, что в квартире по ул. Рымарской, 16 числится пятеро детей, двоих уже забрали социальные службы, еще одна девочка находится в больнице. Женщина требует у полицейских акт изъятия детей.

В результате правоохранители забрали из неблагополучной семьи 2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Теплой одежды у малышей не было, поскольку они никогда не покидали квартиру. Младшего ребенка правоохранителям пришлось вынести на лестничную площадку в одном памперсе и там завернуть в одеяло, которое дали медики скорой помощи.

"Теперь с детьми будет все хорошо", – написал Зуб.

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